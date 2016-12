Pavel Filip, despre presedintele Dodon: "Добрый вечер, ну и хватит о добром. Chiar daca provine dintr-un partid de stanga, nu era obligatoriu sa paseasca cu stangul in functia de presedinte" - VIDEO

Pavel FILIP, PREMIER: "Imi aduc aminte o emisiune la o televiziune rusa care se incepe cu "Добрый вечер, ну и хватит о добром". In legatura cu initiativa presedintelui Dodon. Initiativa legislativa care vine sa anuleze legea de trecere la datorie publica a creditului de urgenta. Desigur ca vreau sa fac si eu cateva precizari

In primul rand chiar daca domnul Dodon provine din Partidul Socialistilor care este un partid de stanga, nu era obligatoriu in functie de presedinte sa paseasca cu stangu, pentru ca in primul rand Curtea Constitutionala a examinat cateva sesizari referitor la aceasta lege, prima a fost depusa chiar de catre Partidul Socialistilor si a fost respinsa, dupa care a fost depusa o sesizare de catre avocatul poporului si a fost respinsa.

Ar fi bine ca presedintele tarii sa cunoasca deja aceste actiuni ale CC, ceea ce inseamna ca aceasta lege este perfect constitutionala."