Pavel Filip: "Exista pericol de a produce o situatie epidemiologica la Chisinau. De maine deseurile vor fi evacuate"

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Exista pericol de a produce o situatie epidemiologica la Chisinau. Astazi am avut discutii cu locuitorii din comuna Bubuieci, chiar si eu m-am intalnit cu ei si am discutat despre aceasta problema.

Situatia este una exceptionala si in continuare trebuie sa convenim si sa muncim impreuna cu colegii nostri din primarie. Am vorbit si cu colegii de la Ministerul Mediului ca sa gasim cat mai repede o solutie.

Am format un grup de lucru care ne va prezenta in zilele urmatoare un plan concret de actiuni. Dupa ce am intervenit si dupa discutii, am identificat si niste solutii, dar cel putin am convenit ca din ziua de maine deseurile vor fi evacuate, ceea ce inseamna ca trebuie sa muncim foarte mult."

Premierul nu a explicat cum anume va fi rezolvata problema si daca a reusit sa-i convinga pe locuitorii din Bubuieci sa renunte la proteste. Cei de la Guvern spun ca daca problema nu ar fi fost rezolvata de urgenta, Chisinaul ar fi intrat intr-o criza epidemiologica. Functionarii de la primarie si cei de la Guvern au discutat situatia creata in cadrul mai multor sedinte care au avut loc in ultimele 2 zile, insa o solutie nu a fost identificata.