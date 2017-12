Pavel Filip isi ia ramas bun de la ministrii care pleaca din Guvern: "Nu au nicio problema, plecarea lor are alta ratiune"

Pavel Filip, PRIM-MINISTRU: " Este o sedinta speciala, ultima in asemenea componenta, dupa remanierile anuntate ieri. Vreau sa aduc multumiri colegilor care nu vor mai fi la anul, multumiri deosebite, pentru ca aceasta echipa a trecut poate prin cea mai grea perioada. Nimeni din cei care vor pleca nu are nicio problema, ca sa fie foarte clar, plecarea lor are cu totul alta ratiune, vor fi factori cheie, doar ca in sfera politica.

2018 nu va fi un an simplu, aceasta reforma guvernamentala presupune si o depolitizare, vom incerca sa ne tinem deoarte de campania electorala si sa ne concentram pe lucrurile pe care trebuie sa le faca un Guvern. Ramanem sa muncim in aceeasi echipa."

Ieri, Vlad Plahotniuc a anuntat ca 7 ministri din Guvern vor fi inlocuiti. Printre cele mai sonore schimbari sunt venirea lui Chiril Gaburici in fruntea ministerului Economiei, a lui Alexandru Tanase la carma ministerului Justitiei si a lui Iurie Leanca in functia de vicepremier pentru integrare europeana.