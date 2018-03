Pavel Filip la sedinta Guvernului, despre demisia lui Alexandru Tanase: "Personal regret foarte mult acest lucru, dar ii respect decizia"

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Colegul nostru Alexandru Tanase si-a anuntat demisia. Personal regret foarte mult acest lucru, pentru ca este un profesionist in domeniu.

In scurta perioada de activitate pe care am realizat-o impreuna am inteles ca poate face mult pentru acest domeniu. II respect decizia. Acesta a fost un mod de a raspunde la aceste atacuri de denigrare impotriva sa.

Tin sa-i multumesc pentru activitate. In aceasta periaoda scurta am reusit sa facem foarte multe, s-a elaborat si o mica reforma. Ii multumesc pentru activitate si sunt sigur ca va avea succes pe taramul pe care-l detine. "

Astazi, Alexandru Tanase nu a fost prezent la sedinta.



Ieri, Alexandru Tanase si-a anuntat demisia din functia de ministru al Justitiei. In anuntul pe care l-a publicat pe pagina sa de facebook, acesta spune ce nu a preluat portofoliul de ministru pentru a deveni tinta electorala, nu si-a propus sa se implice in activitati politice si ca in zilele urmatoare isi va prezenta demisia.

Totul dupa ce un post TV de la noi a publicat o convorbire telefonica care i se atribuie omului de afaceri, Veaceslav Platon si Alexandru Tanase.

Tanase a fost numit pentru functia de ministru al Justitiei la inceputul acestui an, dupa ce Andrian Candu a semnat decretul.