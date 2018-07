Pavel Filip: "Suspendarea asistentei financiare europene nu va afecta activitatea economica a Guvernului. Nu ne vom opri in a face reforme. Facem asta pentru noi, dar nu pentru UE. Traiesc un sentiment de vina fata de colegii mei"

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Sentimentele mele sunt destul de diferite legate de aceasta rezolutie. Pe de o parte trebuie sa recunosc ca am un sentiment de profunda dezamagire ca RM este evaluata doar prin prisma unor criterii politice, fara legatura cu activitatea guvernului.

Pe de alta parte eu stiu foarte bine ca acest guvern a implementat reformele oferite. Am implementat tot ce ne-am asumat in cadrul acordului de asocierii cu UE, inclusiv in domeniul justitiei, au fost aprobate litera cu litera, asa cum am convenit.

Traiesc un sentiment de vina fata de colegii mei de la Guvern care nu au nici o treaba cu dimensiunea politica si au muncit asa incat sa ne respectam angajamentele pe care ni le-am asumat. Acestea au fost indeplinite.

Acest lucru a fost mentionat si de Federica Mogherini, sefa diplomatiei UE. Eu cred ca mai nedrept este ca cetatenii nostri din RM sunt folositi in aceasta lupta politica. Eu cred ca aceasta rezolutie a fost gandita ca sa fie orientata impotriva cetatenilor.

Au obtinut blocarea unei finantati. Banii din asistenta macrofinanciara erau orientati pentru majorarea sumelor pentru alimentarea copiilor din gradinita, scoli, dar si majorarea salariilor pentru cei care muncesc in educatie.

Noi vom acumula la bugetul statului mai multi bani, decat cei care erau preconizati. Eu inteleg foarte bine ca uneori politica bate realitatea, dar as vrea ca cei care au votat ieri sa constientizeze riscurile, inclusiv o posibila diminuarea a increderii cetatenilor in Uniunea Europeana.

In 2016 increderea moldovenilor in UE era la nivel de 35 la suta, in acest an a ajuns la 60 de %, masurari facute de Comisia Europeana. Va spun cu toata responsabilitatea ca aceasta rezolutie nu va afecta activitatea economica a Guvernului.

Vom incepe si alte proiecte sociale, acest lucru nu este neaparat sa fie crezut din cuvinele mele, acest lucru este confirmat si de FMI si Banca Mondiala. Fondul Monetar a aprobat 34 de miliaone de dolari, bani pe care deja i-am primit.

Din punctul meu de vedere aceste institutii evalueaza obiectiv activitatea guvernului. Aceasta rezolutie nu va afecta activitatea guvernului, nu ne vom opri in a face reforme. Facem asta pentru noi, dar nu pentru UE. Aceasta rezolutie nu schimba relatia noastra cu oficialii de la Bruxelles.

Am urmarit si eu aceasta dezbatere care a avut loc ieri. O vom analiza cu seriozitate. Am auzit si critici constructive, am auzit si aprecieri pozitive. Vom continua asa cum am avut discutiile si la Strasbourg sa facem o analiza a posibililor modificari in legislatia electorala, iar impreuna cu colegii din Parlament am stabilit ca se va porni aceasta pe platforma unui grup de lucru deja creat, ca sa fim convinsi ca pe viitor astfel de lucruri nu se vor mai intampla. Guvernul nu are planul A si planul B, guvernul are un singur plan, apropierea RM cu UE, integrarea RM in UE."



Ieri, Parlamentul European a adoptat o rezolutie prin care solicita sa opreasca asistenta de 100 de milioane de euro pentru Moldova. Totodata a cerut Comisiei Europene sa suspende si sprijinul bugetar de 20 de milioane de euro. Eurodeputatii sustin ca finantarea ar putea fi deblocata daca scrutinul din toamna va fi corect. Inainte de a vota, oficialii au criticat dur guvernarea de la Chisinau si decizia de a anula alegerile din capitala. Tot in cadrul sedintei de ieri, sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini a declarat ca este dezamagita de deciziile luate de institutiile de la noi privind alegerile locale.