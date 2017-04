Premierul Filip, despre taximetristii care au triplat preturile pentru calatorii in timpul ninsorii din 21 aprilie: Au dat dovada de "solidaritate" fata de oamenii care au avut de patimit

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "O alta chestiune scurta este o continuare a sedintei de ieri, care a avut loc in vederea luptei cu transportul de pasageri neautorizat, dincolo de toate cele discutate ieri, vreau sa revin la o chestiune care mi-a ramas pe creier inca din zilele cand au fost aceste intemperii, este vorba de taximetristi.

Acei taximetristi care au dat dovada de foarte multa "solidaritate" cu oamenii care au avut de patimit si stateau blocati in aeroport, nici nu puteau zbura, dar ca sa se intoarca acasa, taximetristii le inaintau tarife de la 300 la 500 de lei si vreau sa va spun ca erau oameni care nu aveau banii acestia cu ei si au fost in situatia sa stea blocati acolo in aeroport.

Deaceea si luand in consideratie aceasta situatie, dar si in contextul discutiilor din ultimele zile, transportul ilicit de pasageri si marfuri a luat proportii si reprezinta o problema, atat pentru securitatea rutiera, pentru ca noi trebuie sa intelegem care este starea tehnica a acestui transport, ori daca el nu este autorizat inseamna ca noi nu cunoastem care este starea tehnica si nu in ultimul rand este afectat bugetul de stat, pentru ca nu se platesc impozite si nu se lucreaza in albia legala."