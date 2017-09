PD a anuntat candidatul la functia de ministru al Apararii. Filip il va propune astazi lui Dodon. Este de la PPEM. Plahotniuc: "Daca nu-l accepta, il vom inainta a doua oara si va fi obligat sa accepte"

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Astazi premierul Pavel Filip va veni sa inainteze numele persoanei care va conduce ministerul Apararii. Am avut o lista cu 7 candidati, dintre care 3 doamne. Am optat pentru un candidat care ca sa aiba capacitatea de a moderniza Armata Nationala.

Candidatul este Eugen Sturza, vicepresedintele PPEM. In cazul in care nu va fi acceptatat de presedintele tarii, vom inainta a doua oara aceeasi candidatura, nu acceptam compromisuri sau altceva in aceasta privinta.

Daca il inaintam in mod repetat, Dodon este obligat sa accepte."

Eugen Sturza