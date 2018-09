PD, declarat pro-Moldova, ramane pe fagasul european. Formatiunea, acuzata ca si-a revizuit strategia pentru o eventuala alianta cu socialistii dupa parlamentare, promite sa bata palma doar cu partidele pro-europene - VIDEO

Democratii insista ca noua denumire “Pro-Moldova” vine sa domoleasca confruntarile geopolitice si ca raman concentrati pe parcursul european.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PARTIDUL DEMOCRAT: “PRO-Moldova pe care il promoveaza socialistii este pro estic, iar al nostru pro-european. Si am spus de fiecare data ca PD va face coalitie cu orice partid care are viziune de integrare europeana.”

Expertii vad in asta insa o strategie de a fura si din electoratul de stanga.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “Ceea ce ne ingrijoreaza pe noi este ca acest narativ de integrare europeana, care s-a promovat atata timp, intr-un fel, trece pe planul doi si in contextul angajamentelor fata de UE, aceasta este o miscare nefericita.”

Astazi, cei adunati sa discute despre cum decurge dialogul moldo-european, sustin ca asistam la o racire a relatiilor cu oficialii straini. Chiar daca evoluam in privinta comertului liber cu UE, Republica Moldova continua sa aiba restante la capitolul politic si cel judiciar.

Valeriu GHILETCHI, VICEPRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Eu nu consider ca avem o inghetare a relatiile noastre cu UE, ci doar o perioada marcata de provocari.”

Seful delegatiei UE la Chisinau ne asigura ca Acordul de Asociere ramane de neclintit.

Peter MICHALKO, SEFUL DELEGATIEI UE IN REPUBLICA MOLDOVA: "Exista vreun risc ca guvernarea sa faca vreun pas inapoi in implementarea acestui acord si in pasii ce urmeaza? - Cum am spus, avem un angajament ferm din partea UE.”

Acordul de asociere cu UE a fost ratificat in anul 2014. Documentul contine 7 capitole cu norme si standarde europene la care trebuie sa se alinieze tara noastra in diferite domenii, asa ca justitie, educatie, politica de securitate, comert, agricultura si altele.