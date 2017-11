Purtatorul de cuvant al PD: "Nu exista un dosar penal deschis in Romania pe numele lui Vlad Plahotniuc. Denuntul este unul fals."

Vitalie Gamurari, PURTATOR DE CUVANT PD: "O noua campanie de manipulare precum ca presedintele PD, Vlad Plahotniuc ar fi cercetat penal in Romania. Este un fals grosolan. Domnul Plahotniuc nu este cercetat penal in Romania, iar documentul prezentat ieri reprezinta o ordonanta mai veche, care conform legislatiei Romaniei, conform procedurii penale este eliberat in rezultatul unei fapte. Sunt doua momente diferite. In cazul dat, nu este pe numele domnului Plahotniuc. Este pe fapte, asa cum prevede legislatia Romaniei ca in orice situatie cand cineva depune o plangere de acest gen, organele respective sunt obligate sa porneasca o urmarire penala. Documentul prezentat de presa este vechi. Conform procedurii din Romania, in orice situatie cand cineva depune o plangere ei pornesc urmarire penala. Si in reportajele prezentate nu se face o referinta concreta si rog sa consulte juristii.

Institutiile de presa au prezentat asta ca ceva iesit din comun. Presedintele PD a facut o declaratie si a vorbit despre acea manipulare care are loc. Denuntul facut este unul fals si exista o pozitie definitiva.

Daca ar fi vizat, i-ar fi fost comunicat acest lucru. Sunt posibilitati de adresare, dar si de raspunsuri. Referintele care s-au facut, sunt din luna aprilie, iar acum sunt si altele noi. Este manipularemarca Jurnal TV.

Cei care dau denunturi si interviuri ei sunt infractori si sunt condamnati la termeni grei si fie ca ei vor sa se razbune sau au anumite interese. Cu regret trebuie sa constat ca suntem in fata unui inceput prematur a unei campanii electorale. Mass-media sa nu foloseasca aceste informatii care vin din penitenciare."

Aseara, la o emisiune a postului Jurnal TV a fost prezentata o ordonananta de incepere a urmaririi penale pe numele lui Vlad Plahotniuc. Liderul PD ar fi fost denuntat de Veaceslav Platon, care il invinuieste de organizarea unui grup criminal, care a preluat pachete de actiuni de la Victoriabank.