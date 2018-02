PD a cerut Procuraturii sa se autosesizeze in urma investigatiei Rise Moldova - Bani din caritate: "Am cerut organelor de drept sa ne spuna de ce a aparut o astfel de investigatie sau daca e scrisa la comanda"

Vitalie GAMURARI, PURTOR DE CUVANT PD: "Cat despre organizatia de caritate. Sunt unele momente care nu sunt corecte din punct de vedere juridic. In contextul in care sunt facute careva declaratii care ating interesul unor categorii de persoane, noi am solicitat ca situatia sa fie examinata de organele de stat. Sa vedem daca exista vreo problema in urma careia sunt afectati mai multi cetateni sau daca sta cineva in spatele acestei probleme.

Pentru noi este sensibila aceasta tema, dorim sa se expuna specialisti, organele statului. Organele de ancheta sa examineze sa ne spuna de ce a aparut o astfel de investigatie sau daca este o investigatie la comanda.

Procuratura sa se expuna foarte clar ce a avut loc. Ce este cu aceasta situatie, nu este ceva nou, noi cunoastem ca in Moldova exista asa numitul turism medical si daca exista trebuie sa fie in folosul cetateanului. Noi asteptam rezultatele organelor de drept.

Trebuie sa existe o reactie din partea institutiilor de stat. Cred ca ar fi bine si ministerul Sanatatii sa se expuna."

Ieri, ziaristii de la Rise Moldova au publicat o investigatie in care sustin ca site-ul caritate.md se foloseste de unii copii bolnavi pentru a colecta bani. Operatiile promise la o clinica din Turcia sunt, insa, doar simulate. Site-ul vizat a reactionat, publicand poza jurnalistei si precizand ca investigatia este o inscenare.