PD nu va anunta public pe cine va sustine in turul 2: "Am inregistrat incalcari grave. PD nu a avut si nici nu are favoriti. Nu cred ca oamenii sunt in cautarea unei persoane care in toamna imediat sa-i tradeze, pentru un alt fotoliu"

Vladimir CEBOTARI, FOST MINISTRU AL JUSTITIEI IN GUVERNUL FILIP: "Era un rezultat previzibil, noi am facut mai multe indemne catre toate fortele de dreapta, ca sa fie indentificat un candidat de dreapta, insa constam ca luptele politice si-au adus rezultatul.

Rezultatul arata ca avem un electorat dezmembrat. Cel mai ingrijorator este semnalul pe care l-a primit clasa politica.

Prezenta scazuta la vot ne face sa ne gandim la ceea ce facem sau ceea ce nu facem. Este o pedeapsa pe care a primit-o clasa politica.

Noi am observat multe incalcari care au fost comise. Nu toate au fost contabilizate. Credem ca CEC are la ce sa se gandeasca si sa iasa sa spuna cum nu vor admite astfel de incalcari in viitoarele scrutine. Incalcari? De exemplu, unii candidati care trageau de mana alegatorii ca sa mearga la vot.

In ceea ce priveste turul doi nu vom comunica public optiunea pentru turul 2. Nu vrem ca membrii nostri de partid sa inteleaga mesajul gresit.

Vreau sa mentionez ca PD nu a avut favoriti si nici nu avem careva favoriti. Speram ca turul doi va demonstra o mobilizare mai mare.

Noi vrem ca aceste alegeri sa fie un exercitiu pentru alegerile din toamna.

Vreau sa le amintesc tuturor ca noi alegem primarul municipiului Chisinau, noi nu alegem persoana care va folosi municipiul Chisinau si locuitorii sai pentru tribune sau batalii politice. Eu nu cred ca locuitorii municipiului Chisinau sunt in cautarea unei persoane care in toamna imediat sa-i tradeze, pentru un alt fotoliu, probabil mai confortabil, pentru ca este uneori mai putina agitatie in zilele cotidiene de membru al Parlamentului."