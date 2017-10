"PD nu va participa la referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca." Nu a zis-o Plahotniuc, ci purtatorul de cuvant al partidului, dupa ce liderul PD a plecat de la tribuna

Vitalie GAMURARI, SEF SERVICIUL DE PRESA PD: "Noi am discutat in cadrul sedintei la partid si vreau sa va spun despre referendumul de demitere a primarului. Aceasta este o initiativa care nu are nicio legatura cu doleantele cetatenilor, cu dorintele oamenilor. Partidul Democrat nu va participa la acest referendum. Nu participa la acest referendum in nicio forma. Aceasta initiativa este folosita in interesul unui singur partid si nu vom participa."

Ieri, PAS si PUN a anuntat ca nu vor participa la referendum, invocand ca este un joc politic intre PD si PSRM.

Anterior, liderul PL Mihai Ghimpu a anuntat ca va boicota referendumul.

Referendumul pentru demiterea primarului suspendat Dorin Chirtoaca va avea loc pe 19 noiembrie.