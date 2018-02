Permisile de conducere obtinute in mod fraudulos sa fie anulate. PD: "Tinerii se lauda ca nu au trecut prin scolile de soferii si au obtinut un permis de conducere"

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "Tema permiselor de conducere, procedura prin care sunt luate aceste permise de conducere, iar cel mai des sunt tinerii care se lauda ca nu au trecut prin scolile de soferii si au obtinut un permis de conducere.



O initiativa legislativa care sa elimine aceste lacune care sunt. Sa le fie retrase permisele celor care au fost dobandite prin metode frauduloase. Trebuie sa fie o analiza fara abuzuri sa vedem care este situatia si cum s-a ajuns asa. Este vorba de ajustarea unor norme exista o alta norma legislativa de simplificare: sa nu fie prezentatea copiile buletinului de identitate.

Aici pe de o parte sa siguram securitatea in trafic si de a ajuta pe cei care vor sa-si ia permisiul de conducere. S-a solicitat de la ministerul de interne sa se faca o analiza. Este vorba de un sir de incalcari si vor fi prezentate.

Este luata din practica de zi de zi. Cand se sustine proba verbala si proba practica. Eu nu am un studiu, dar ei vor examina. Oricare cetatean a observat pe retelele de socializare. Se va folosi sistemul informational al PD. Pentru a nu permite sa existe aceste lacune pe viitor."

Gamurari a spus ca Vlad Plahotniuc, desi nu are nicio functie in stat, a cerut ca Ministerul de Interne sa-l anunte cate permise au fost obtinute ilegal. Totodata, democratii vor sa fie simplificata modalitatea de obtinere a carentelor de sofer. In ultimul timp, liderul PD enunta tot felul de idei care, ulterior, devin initiative ale Guvernului. Anterior, prim-ministrul spunea ca asta nu e o problema, de vreme ce PD se afla la guvernare.