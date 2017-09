Incearca sa incurajeze consumul moderat, dar propun cate 20 de pahare de vin. Autoritatile au pregatit pentru Ziua Vinului vouchere pentru degustarea a 20 de feluri de vin - VIDEO

Pe 7 si 8 octombrie, va fi veselie in Piata Marii Adunari Nationale. Si in acest an, organizatorii vor sa incurajeze consumul moderat de alcool. Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului National al Viei si Vinului, indeamna moldovenii sa procure cate un voucher care include 20 de degustatii de vinuri a cate 75 de ml.

Gheorghe ARPENTIN, DIRECTOR OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI: “In timp de 2 zile dupa cum puteti sa socotiti o sa aveti posibilitatea sa faceti 20 de degustari, echivalente a doua sticle. Sa spunem asa ca in timp de sarbatoare – dozele – se sarbatoreste.”

Voucherul al carui pret este de 150 de lei si este valabil doua zile, mai include cate o calatorie gratuita in troleibuz, astfel incat participantii sa lase masinile acasa. Mai mult, oamenii vor castiga si cate un pahar biodegradabil.

Gheorghe ARPENTIN, DIRECTOR OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI: ”Paharul e complet reciclabil, e imposibil sa il strici.”

In Piata Marii Adunari Nationale sunt asteptati aproape 50 de vinificatori. Organizatorii spun ca piata vinicola se reinoieste in fiecare an, asa ca vom avea de unde alege.

Diana LAZAR, VICEDIRECTOR AL PROIECTULUI DE COMPETITIVITATE DIN MOLDOVA: “Sunt si anumiti producatori care vor participa in premiera pentru ei la sarbatoare vinului, ceea ce ne demonstreaza ca exista o noua generatie de vinificatori.”

Totodata, participantii isi vor putea testa nivelul de alcool in sange cu ajutorul etilotestelor, care vor fi oferite gratuit. Iar angajatii de la Apa-Canal vor distrbui, la fel, fara plata, sticle cu apa. Sarbatorea va fi condimentata cu muzica buna. Artistii autohtoni vor face chef. Pentru organizarea evenimentului, aflat la cea de-a 16-a editie, in acest an s-au cheltuit 2,7 milioane de lei.