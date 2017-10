Si daca de Ziua Nationala a Vinului, se anunta mare sarbatoare, astazi a fost liniste. Ziua Nationala fara Alcool a trecut de parca nici n-a fost, chiar daca moldovenii sunt printre primii in lume la baut - VIDEO

Ca sa ne dam seama cat de mult alcool se consuma in Republica Moldova haideti sa analizam niste cifre. La noi consumul de alcool pe cap de locuitor este de 16,8 litri anual.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Aceasta butelie contine in acest moment 17 litri de apa. Imaginati-va, ca o astfel de cantitate de alcool ii revine annual fiecarui moldovean care are peste 15 ani. Si este vorba de alcool pur. Daca transformam asta in vin vom avea vreo 8 butelii, iar in bere – cam 20. Si daca tinem cont ca unii beau mai putin sau deloc – atunci altora le revin butoaie intregi.”

Ultimul studiu realizat, acum 3 ani de Organizatia Mondiala a Sanatatii, plaseaza Republica Moldova pe locul doi dupa Belarus in topul tarilor cu cel mai mare consum de alcool.

Autoritatile au elaborat in 2012 un plan national de reducere a consumului de alcool, astfel incat pana in 2020 sa fie redus cu 5 la suta numarul persoanelor care sufera de alcoolism cronic.

Eudochia PACIU, SEFA SECTIE DISPENSARUL NARCOLOGIC REPUBLICAN: “Acum avem deja un numar mai mic de persoane care sufera de alcoolism in evidenta medicilor.”

Specialistii OMS spun, insa, ca tendinta este exact inversa, iar in 2020 in Moldova se va bea mai mult – in butelie se va mai adauga un litru, ajungandu-se la 17,7 litri pe cap de locuitor. Alcoolismul provoaca o serie de probleme de ordin social – criminalitate, violenta in familie, mai ales fata de femei si copii.

Asa se face ca anul trecut, IGP a inregistrat peste 10 mii (10.400) de infractiuni in familie din ele 31 de omoruri. Un studiu realizat acum doi ani de organizatia internationala ESPAD in Moldova a aratat ca jumatate din adolescentii de 15-16 ani a consumat alcool in ultimele 30 de zile, iar 7 la suta s-au imbatat pana la mers clatinat si vome.

Alcoolul afecteaza sanatatea, iar specialistii combat ideea ca un consum moderat de alcool poate fi benefic. Ne imbatam cu acest gand ca sa gasim o scuza explica acestia.

Eudochia PACIU, SEFA SECTIE DISPENSARUL NARCOLOGIC REPUBLICAN: “Contine o substanta care este antioxidant, dar asta este un beneficiu infim, iar aceasta substanta poate fi capatata si din fructe si legume.”

Consumul regulat de alcool afecteaza sistemul nervos, la adolescenti incetinind dezvoltarea creierului, duce la pneumonie si tuberculoza, mareste riscul de infarct si accident vascular, de ciroza, hepatita si cancer, iar in timpul sarcinii duce la aparitia diferitor malformatii handicapuri la copii.