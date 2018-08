Igor Dodon si-a filmat pas cu pas vacanta de pe muntele Athos, a montat un video si l-a publicat pe internet. Unele imagini, filmate cu drona - VIDEO

Unele imagini din video sunt filmate cu drona.

Insotit de un grup de socialisti, Igor Dodon a mers din nou sa se roage pe muntele Athos. Acesta s-a laudat pe facebook unde a postat si o poza. La fel ca si anul trecut cei care-l insotesc sunt imbracati la fel, in maiouri si chipiuri albe. Doar ca de aceasta data imprimeul este altul.

Este al treilea an la rand in care Igor Dodon merge in vacanta pe Muntele Athos.

