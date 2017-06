Pe glob, mai multi, in Moldova - mai putini. Un studiu ONU arata ca in cativa ani, moldoveni vor fi 15 la suta mai putini, desi in lume, tendinta este de suprapopulare. Care sunt motivele - VIDEO

In 2010, in tara noastra locuiau aproximativ 3 mln 300 de mii de oameni, iar in prezent sunt putin peste 2 mln si 900 de mii.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Datele studiului arata ca populatia tarii noastre va scadea in cativa ani. Astfel ca in anul 2025, numarul total al locuitorilor din Moldova se va micsora cu aproxmativ 15 la suta. Aceeasi situatie este caracteristica si pentru vecinii nostri, Romania si Ucraina, dar si pentru alte tari din Europa de Est, cum ar fi Bulgaria, Croatia, Serbia si Polonia. “

Si studiile realizate de specialistii moldoveni arata ca numarul locuitorilor din tara este in continua descrestere. Potrivit Centrului de Cercetari Demografice, in 2035 populatia va scadea cu aproape 27 la suta.

Olga GAGAUZ, VICEDIRECTOR INSTITUT DE CERCETARI ECONOMICE: “Vor ramane doar 2 mln si 100 de mii. In prezent, mai multi oameni mor decat se nasc...”

Una din cauzele principale ale reducerii numarului populatiei este natalitatea scazuta, se arata in studiul ONU. Natalia, de exemplu, spune ca mereu si-a dorit o familie numeroasa, dar cu greu face fata cheltuielilor.

"Am 4 copii. Viaţa trece, dar copiii sunt viitorul nostru. Autorităţile nu se îngrijorează şi nu ne ajută. "

Totusi, potrivit ultimelor date, in medie, femeile din Moldova nasc unul sau 2 copii.

"Nu avem bani cu ce sa-i crestem..”

Un alt motiv este migratia in masa. Nu exista o cifra oficiala despre cati moldoveni au plecat din tara. Se stie, insa, ca numarul celor care au viza de resedinta in strainatate ajunge la jumatate de milion.

“Facem copii sa-i crestem in Italia..”

"Tinerii absolvesc instituţii superioare şi nu se pot angaja în propria ţară. Ei sunt nevoiţi să plece peste hotare ca să câştige bani şi lasă copiii cu bunicii, aşa cum s-a întâmplat cu mine. Trebuie să fie schimbată conducerea."

Studiul ONU mai arata ca in 2023 pe glob vor locui 8 miliarde de oameni, iar in 2050 cu 2 miliarde mai mult. Cel mai mult populatia va creste in India, Nigeria, Etiopia, Uganda si SUA.

Totodata, 7 din cele mai populate natiuni ale lumii vor fi tari africane, potrivit raportului. Copiii care au sub 15 ani reprezinta un sfert dintre locuitorii lumii, iar anul viitor numarul persoanelor cu varsta de peste 60 de ani va ajunge pana la 1 miliard.