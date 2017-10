Pe langa pedeapsa dictata de instanta, condamnatii de la noi din tara ar putea sa plateasca si pentru toate cheltuielile statului in instante, dar si din etapa urmaririi penale - VIDEO

Cei de la procuratura generala sustin ca in prezent, o parte din persoanele judecate, achita taxele judiciare dupa ce sunt condamnate, acest lucru insa nu este aplicat in fiecare caz, ci la discretia judecatorului. Spre exemplu Vlad Filat a fost obligat de instanta sa achite toate taxele judiciare din procesul sau de judecata. Acum procurorii si ministerul justitiei vor sa-i oblige pe toti condamnatii sa achite aceste taxe, doar cu mici exceptii.

Mircea ROSIOR, ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL: “In cazul in care persoana nu este in stare sa achite cheltuielile judiciare acestea ar putea fi suportate de stat. In momentul in care persoana solicita un avocat din oficiu, bineinteles ca vorbim de o situatie financiara precara a acesteia. Astfel, persoana ar putea sa fie scutita.”

Potrivit reprezentantilor Procuraturii generale, persoanele vor fi obligate sa achite taxele cu ajutorul executorilor judecatoresti, iar in cazul in care condamnatii nu au bunuri declarate oficial, cheltuielile vor fi puse pe seama rudelor apropiate. Oamenii legii spera ca astfel vor fi evitate abuzurile din partea invinuitilor si a avocatilor lor.

Mircea ROSIORU, ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL: “Nu se va mai recurge la asemenea smecherii de tergiversare a dosarelor. Aceste recuzari care au devenit o moda la noi in tara. Explicatia ar fi termenul de prescriptie. Avem decizia CC care spune ca o persoana nu poate fi tinuta in arest mai mult de un si bineinteles isi gasesc locul asemenea interventii.”

Mai mult, persoanele certate cu legea ar putea sa achite si toate cheltuielile pe care le are statul inca la etapa urmaririi penale. Ca de exemplu, in cazul in care este nevoie de o expertiza pe dosar, traduse documente sau extradata o persoana din alta tara, ceea ce presupune cheltuieli, banii vor fi platiti de catre banuit.

De exemplu extradarea lui Veaceslav Platon din Ucraina, a costat statul in jur de 1700 de euro, bani care ar fi putut fi pusi in carca lui Platon. Aceasta initiativa nu este pe placul avocatilor. Fostul presedinte al baroului avocatilor din Moldova, spune ca astfel, va fi incalcat dreptul la aparare.

Gheorghe AMIHALACHIOAE, AVOCAT: “Pentru expertize, pentru alte actiuni de urmarire penala e clar ca sumele vor fi impunatoare, de aceea multi din acei care vor fi trasi la raspundere, vor refuza sa le plateasca, respectiv acestea nu vor fi efectuate, iar astfel se incalca dreptul la un proces echitabil.”

Oamenii legii spun ca urmeaza sa formeze un grup de lucru pentru a elabora un proiect, ca la inceputul anului viitor modificarile sa intre in vigoare. Potrivit procuraturii generale, de la inceputul anului 2017, pana in prezent, statul a cheltuit peste un milion 300 de mii de lei pentru cheltuieli judiciare, cu 700 de mii de lei mai mult decat in 2016.