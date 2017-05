Pe locuri, fiti gata, start! Partidele se intrec la marsuri. PD, in frunte cu Plahotniuc a adunat un numar impresionant de oameni, iar PCRM si PSRM si-au scos masinile de epoca - GALERIE FOTO

Astfel, Partidul Democrat in frunte cu liderul Vlad Plahotniuc, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dar si mai multi deputati din fractiune, dupa ce a depus flori la Complexul Memorial Eternitate si-a adunat simpatizantii, intr-un numar impresionant si a pornit in mars spre Piata Marii Adunari Nationale.

Desi initial, PD a pornit in mars fara liderul lor de partid, dupa cateva minute si Vlad Plahotniuc s-a alaturat multimii.

De dimineata, reprezentantii PSRM, in frunte cu liderul lor de partid Zinaida Greaceanii, alaturi de simpatizantii socialistilor au adus mai multe masini de epoca in scuarul Tetrului National de Opera si Balet de unde au pornit in mars spre Complex.

Desi presedintele Igor Dodon a declarat anterior ca PSRM va organiza manifestatii fara drapele de partid, multimea adunata de acestia a fost astazi ... rosie.

Igor DODON: "Am venit cu apel catre toate fortele politice sa faca o manifestatie unica, fara drapele de partid si cred ca asta este important pentru ca Ziua Victoriei este o sarbatoare unica pentru toti."





Totodata, de dimineata si reprezentantii PCRM si PN s-au adunat in PMAN, tot cu fleacuri de partide si cantece sovietice au pornit in mars din PMAN spre Complex.