Pe numele lui Vlad Plahotniuc nu va fi pornita o cauza penala. Este raspunsul pe care l-a primit Maia Sandu de la Procuratura Anticoruptie, dupa ce a depus o plangere la institutie - VIDEO

Denuntul a fost depus in septembrie 2017, pe numele lui Vlad Plahotniuc, care l-a acuzat pe democrat de spalare de bani, fals in declaratii si de uzurparea puterii in stat. Asta desi lidera PAS insista ca si Procuratura ar fi dirijata de democrat. Finul lui Plahotniuc, Andrian Candu comenta anterior ca Sandu este... lipsita de imaginatie.