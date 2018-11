Pe soseaua Chisinau-Leuseni se circula extrem de dificil din cauza stratului de zapada care s-a asternut pe carosabil. Sofer: "Am derapat..." - VIDEO

Un sofer a filmat momentul in care se deplaseaza pe soseaua Chisinau - Balti si ne-a transmis imaginile in redactie. Din video se vede ca drumul nu este deszapezit. Ba mai mult, soferul spune ca din cauza ninsorii, dar si a drumului inghetat, a derapat cu automobilul intr-un sant.

"Nimic nu este curatit pe acest traseu. Personal am derapat in sant. Am avut noroc sa nu patesc nimic", spune soferul care a filmat imaginile.

A nins abundent noaptea trecuta in toata tara. Meteorologii au emis un cod galben de ninoare, care este valabil de astazi pana maine.