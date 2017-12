Patinoarul este aproape gata, casutele de lemn sunt acoperite, iar caruselul - asamblat. Pe strada 31 August, inchisa pentru soferi, sunt in toi lucrarile pentru Targul de Craciun - GALERIE FOTO

Chiar de dimineata, muncitorii au inceput sa amenajeze patinoarul, despre care guvernul spunea ca va fi cel mai mare din tara, de 840 de metri patrati. In apropiere a fost instalat si iluminatul stradal. Deseara acesta trebuie sa fie testat. Totodata, a fost instalat si caruselul, care are 72 de locuri.

In paralel, este impodobit si bradul, oferit in dar de guvernul roman si adus din Carpati. Pomul de 20 de metri va fi impodobit cu 40 de mii de luminite si 350 de figurine. In apropiere de brad, au fost instalate casutele din lemn.

Astfel, in perimetrul strazilor Bodoni si Puskin, de luni, circulatia este sistata. Soferii sunt nevoiti sa ocoleasca zona, iar transportul public are itinerar modificat.

Targul de Craciun va fi inaugurat pe 15 decembrie si va dura pana pe 14 ianuarie. Acesta va include 5 zone, sustin organizatorii. Acum 2 zile, responsabilii de la guvern s-au laudat cu preturi mici la tot felul de distractii.

Cheltuielile insa vor fi subventionate. Adica, jumatate din costul biletelor va fi platit din bani publici. Pentru organizarea Targului de Craciun au fost alocate 8 milioane de lei, din bugetul statului.

Galerie foto realizata de Constantin Grigorita.