Pe strazile capitalei se va da cu aspiratorul. Primaria a cumparat cinci utilaje care vor fi folosite la strans gramezile de frunze: muncitorii nu vor mai fi nevoiti sa incarce mormanele cu matura si cu lopata - VIDEO

Cele cinci aspiratoare cumparate de primarie au ajuns deja la Chisinau. De dimineata, functionarii au prezentat un master class in fata presei.

Vasile EFROS, SEFUL ADJUNCT AL DIRECTIEI LOCATIV-COMUNALE: “Este destul bine prin aceasta economisim destul de mult timp astfel lucratorii sa implicati mai mult la maturat. Nu-i neaparat sa stii cum se da cu aspiratorul? - Nu dar m-am antrenat ieri un pic.”

Cu ajutorul celor cinci utilaje care au fost cumparate vor fi aspirate gramezile de frunze, asa ca o buna parte din muncitori vor uita de maturi, furci si tolurile in care incarcau deseurile.

Vasile EFROS, SEFUL ADJUNCT AL DIRECTIEI LOCATIV-COMUNALE: “Vine soferul, tractoristul si un om care sa aspire, in special ne propunem sa mergem pe strazile centrale dupa ore sase. Se zicem ca incarcam opt metri cubi in in timp de 40 minute, noi am luat sa le testam”

Totusi, autoritatile recunosc ca cele cinci utilaje nu sunt suficiente pentru tot orasul.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Noi intelegem la cat salubrizam, insa pe viitor vom lua mai multe.”

Pe langa aspiratoare, au fost cumparate cinci remorci si cinci tractoare care urmeaza sa ajunga in tara. Pretul utilajelor este de 3,8 milioane de lei.

Responsabilii spun ca cele mai mari mormane de frunze se formeaza langa tomberoane, acolo unde proprietarii caselor particulare isi aduc frunzele stranse din gospodarie, neavand contracte cu firmele de salubrizare pentru a le evacua. Si desi se aplica amenzi, situatia nu se schimba.

Ion BURDIUMOV, SEFUL DIRECTIEI LOCATIV-COMUNALE: “O sa facem tot posibilul ca situatia cu frunzele sa dispara din oras."

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Au masini scumpe, dar pentru gunoi nu au cu ce achita.”

Acum toate frunzele stranse din Chisinau sunt depozitate pe platforma de pe strada Ghidighici. Pentru anul viitor autoritatile planifica sa monteze acolo o statie de prelucrare a frunzelor. Cei care ard deseuri vegetale risca amenzi de pana la 9 mii de lei.