Pe strazile din capitala ar putea circula autobuze electrice. Deocamdata este vorba doar de o initiativa anuntata de premierul Pavel Filip, care se afla intr-o vizita la Minsk - VIDEO

Premierul a avut ocazia sa testeze un autobuz electric la o uzina din orasul Minsk, specializata in producerea unitatilor de transport. Acesta s-a aratat dispus ca la Chisinau sa fie creata o intreprindere mixta moldo-belarusa de asamblare a autobuzelor electrice, insa nu a precizat cand anume s-ar putea intampla acest lucru.

Potrivit unui comunicat emis de Guvern, autobuzul se alimenteaza de la sursa de curent in 5 minute, la fiecare 4 ore de deplasare. Un asemenea vehicul, adus din Belarus, a fost testat in aceasta vara timp de o luna pe strazile capitalei. Seful Regiei Transport Electric a declarat atunci ca un astfel de vehicul costa aproximativ 380 de mii de euro, cu 180 de mii mai mult decat un troleibuz fara fir. Totodata, Pavel Filip se lauda ca in curand la Chisinau ar putea fi aduse cu 50 autobuze noi, cu moatoare disel produse la intreprinderea belarusa MAZ din Minsk.

Asta in timp ce in marile orase europene, precum Frankfurt sau Hamburg, autoritatile aplica interdictii de circulatie incepand cu anul viitor pentru motoarele disel ca sa reduca nivelul de poluare. In comun cu o uzina din Belarus, la Chisinau anul acesta au fost asamblate 15 troleibuze noi.