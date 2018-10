Pe strazile pe care va trece astazi presedintele Turciei, pana si benzinariile vor fi inchise, iar elevilor unui liceu din centrul capitalei li s-a cerut sa stee mai departe de geamurile dinspre strada Puskin - GALERIE FOTO

Zeci de politisti se afla acum in centrul capitalei. Oamenii legii au inceput sa monitorizeze dis-de-dimineata traficul si au grija ca soferii sa nu-si parcheze masinile pe strazile centrale.

Oamenii spun ca chiar si pe unele trotuare este interzisa trecerea pentru pietoni.

Potrivit unor parinti, autoritatile de la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", care se afla in centrul capitalei, au inchis intrarea centrala in institutie, iar copii sunt nevoiti sa intre in liceu prin spatele cladirii. Elevilor de acolo li s-a cerut sa nu se apropie de geamurile care dau spre strada Aleksandr Puskin.





Potrivit unui comunicat al politiei, pe ruta de deplasare a delegatiei, activitatea statiilor PECO va fi sitata, iar transportul public de pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant va fi redirectionat pe strada Bucuresti, segmentul strazilor: Mihai Viteazul – Ismail.

Si parcarea masinilor va fi interzisa pe bulevardul Dacia – Stefan cel Mare şi Sfînt, in ambele directii.

Astfel, pentru a asigura un climat favorabil participanţilor la trafic, IGP recomanda conducătorilor auto, în perioada de vizită:

-să evite deplasările pe străzile sus menţionate;să se conformeze necondiţionat semnelor/indicaţiilor agenţilor de patrulare;

-să posede acte de identitate, legitimaţii de serviciu sau permise de acces în zona de locuinţă sau în instituţiile aflate în zona de restricţionare;să nu staţionaeze vehiculul în locurile în care crează obstacole în trafic;

-să manifeste răbdare şi disciplină maximă, fără abateri de la respectarea Regulamentului circulaţiei rutiere.