Un grup de experti cere Procuraturii sa verifice actiunile lui Dodon si Greceanii, pe cand erau ministru al economiei si, respectiv, premier: "Au fraudat consumatorii cu 15 milioane de dolari, au semnat contractul cu o firma de livrare a curentului"

Cei trei experti spun ca au probe care demonstreaza schema pusa la cale in 2008, prin care consumatorii plateau mai mult pentru energie, decat stabilise compania importatoare, iar asta din cauza unei companii intermediare intre firma ucraineana care importa energia si consumatorul final.





Victor PARLICOV, EXPERT IN ENERGETICA: "Avem probe, este vorba de o schema de fraudare a consumatorilor de energie. Este un subiect mai vechi, e din 2008, am facut careva calcule, am pus cap la cap cateva lucruri si iata ce a iesit. Am elaborat un studiu, unde am vorbit ca schemele au existat inca de la infiintarea acestui stat, iar guvernarile care s-au tot perindat si s-au schimbat, toate s-au infruptat intr-un fel sau altul din aceste scheme, din acest os. Acesta a fost pretul platit de Rusia pentru ca elitele din RM sa tolereze starea de lucru privind conflictul transnistrean."

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: "In urma acestor investigatii, am gasit cine sunt responsabilii, astazi vom depune prima plangere la Procuratura privind schemele energetice prin care au fost fraudati consumatorii de rand.

Am transmis informatiile de la ANRE privind cine sunt furnizorii de energie. In aprilie 2008 avem doi furnizori: unul din Ucraina, altul din regiunea separatista. Astfel, atunci a fost stabilit, de catre compania ucraineana, pretul de 3,9 centi pe kilowat. In luna mai mai apare un furnizor - in mai si iunie, compania livra 30 % de energie la un pret mai mare deja, de 5,3 centi per kilowat."

Energia era cumparata la un pret si vandut la un alt pret, iar diferenta se ducea in buzunarele lor, de la livrarea a 30 la suta a crescut la 70%. In iunie, aceasta companie mareste pretul de la 5,3 la 5,8 centi per KW.

Cine sunt responsabilii de import? Am sudiat documentele din 2008 si am vazut ca in competenta guvernului de atunci intra numirea componentei acestui grup care negocia importul de energie.

Atunci Zinaida Greceanii era prim- ministru, Igor Dodon era ministru al Economiei, iar din grupul de negocieri facea parte Dodon si Gusev Alexandru. Firma capusa se numeste Energo - Partner Fft.

Acestia au semnat contractul cu compania capusa Energo - Partner Ftf.

Intrebat despre aceasta companie, anterior Dodon a declarat urmatoarele: "Nu cunosc aceste detalii. In 2008 a fost semnat un contract avantajos pentru RM. Atunci ni s-a oferit conditii destul de bune pentru importul de energie.

Contractul si conditiile nu stiu pentru cine au fost bune, pentru cetatenii, consumatorii RM nu erau intocmai bune. Faptul ca a existat compania capusa, iar prin ea s-a cumparat energie, fraudand consumatorii. 15 milioane de dolari au ajuns in conturile acestei companii capusa. Pretul oferit de capusa si pretul oferit de compania din Ucraina era diferit.

Cate 1, 2 milioane de dolar se duceau pe conturile companiei capusa in fiecare luna. Daca e sa facem un calcul, acum fiecare cetatean trebuie sa ceara cate 5 dolari."





Tudor SOITU, FOST VICEPRESEDINTE AL CURTII DE CONTURI: "Cerem Procuraturii examinarea tuturor argumentelor si a circumstantelor expuse. Solicitam aprecierea juridica a actiunilor intreprinse atunci de Gusev Alexandru, Zinaida Greceanii si Igor Dodon.

Ca sa nu fim invinuiti de cetateni de palavrageli, solicitam Procuraturii ca daca considera ca nu exista probe, sa initieze unele dosare penale pe noi, iar acolo vom demonstra fraudele comise. Vom insista sa existe dosare penale pe aceste cazuri. Sper sa facem lumina in aceste cazuri pentru ca cetatenii sunt satui de toate fraudele."

Sergiu TOFILAT, EXPERT IN ENERGETICA: "Anterior am mai depus plangeri, atunci noi am fost chemati la Procuratura, am depus marturii, iar atunci ni s-a spus ca nu exista probe. In cazul dat avem probe, ca persoanele responsabile au fost si au negociat acest contract prin care s-au fraudat consumatorii de energie. Procuratura este controlata politic daca nu va interprinde careva actiuni in acest caz. Acum este cazul sa ne demonstreze ca nu este controlata politic. Au fost scheme si prin 1999."

Victor PARLICOV, EXPERT IN ENERGETICA: "Pana nu va fi reglementat modul de reglementare a energie electrice , piata comuna cu Ucraina sau Uncraina - RM - Romania nu vom avea o piata functionala.

Este clara participarea lui Dodon si Greceanii la aceasta schema. Cine este benefiarul acestei scheme? Se vehiculeaza mai multe nume, insa nu le vom da nume pentru ca deocamdata nu avem probe. Vrem sa vedem cine a fost beneficiarul acestei scheme

Cine? Dl Prodan a insistat sa cumparam energie de acolo? A cui a fost initiativa sa apara aceasta companie intermediara?"