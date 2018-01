Pe urmele lui Filip. Silvia Radu vrea sa lichideze mai multe directii si subdiviziuni de la Primaria Chisinau - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Fiind implicata in gestiunea acestei organizatii, este ca un mamut cu picioare de lut, cu o sumedenie de directii, care se suprapun, lucreaza in paralel. Avem exact ca in proverbul cu copilul nascut, si cu noua moase, si cu buricul netaiat.”

Prin urmare la urmatoarea sedinta a consiliului municipal, Silvia Radu va propune lichidarea a cel mult patru directii din cele 14 existente, printre care Directia Agriculturii si Directia Socio-Ecologica. Altele ar urma sa fie absorbite.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Avem o directie, financiara, si are 5 angajati, si unica functie pe care o are este sa consolideze bugetul. Avem Directia Economie, pe urma avem Directia de gestiune a finantelor, un fel de contabilitate.”

Dintre cele 18 subdiviziuni, care sunt la primarie, multe ar urma,la fel, sa fie lichidate. Cu peste o mie opt sute de functii in primarie, Silvia Radu spune ca nu stie deocamdata cate vor disparea. Si numarul de contabili ar urma sa fie redus. De exemplu, doar la Directia Educatie Tineret si Sport sunt aproape sase sute de angajati.

Roman VITIUC, SEF DIRECTIA AUDIT INTERN, CHISINAU: “Numarul de contabili difera de la o diviziune la alta, de la zece unitati, pana la 156. S-a constatat ca unei unitati ii pot reveni 24 de dosare, pe cand in alte subdiviziuni revin peste 200 de dosare.”

Primaria are aproape 1500 de angajati, iar 20 la suta din functii sunt vacante. Potrivit primarului interimar, Silvia Radu, deocamdata nu se stie cati bani vor fi economisiti din bugetul municipal, in urma acestei reforme.