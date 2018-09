Pedagogii au prea multe hartii de completat si planuri de intocmit. O spune un tanar profesor care sustine ca in loc sa se pregateasca pentru lectii, noaptea face rapoarte. Ce spun cei de la Ministerul Educatiei - VIDEO

Vasile Tataru este de peste patru ani profesor de limba franceza si romana. Din copilarie visa ca peste ani, el va fi cel care va sta in fata clasei si le va explica tema elevilor. Ajuns in functia de pedagog sustine ca sistemul l-a pus in fata unui sir lung de reguli.

Vasile TATARU, PROFESOR: "Incepand cu septembrie trebuie sa faci planificarile de lunga durata. In aceeasi zi trebuie sa completezi catalogul. Diferite rapoarte, planuri de activitate.”

Tanarul specialist sustine ca pana si controalele inspectorilor se fac in baza rapoartelor intocmite de dascali si nu in functie de calitatea predarii lectiilor. Pentru ca aceste reguli sa fie respectate, elevii trec pe locul doi. Ei fiind si cei care raman dezamagiti din cauza asta, spune Vasile.

Vasile TATARU, PROFESOR: ”Ei nu vin sa verifice o lectie, dar vin sa verifice mapele. Timp de un an am opt mape. Fiecare mapa are pana la 400 de foi. Inmultiti 8 la 400 si vedeti cati bani am cheltuit pentru xerox.”

Completarea cataloagelor, intocmirea planurilor de activitate, a planificarilor de lunga durata sau a rapoartelor, sunt doar o parte din responsabilitatile care vin la pachet cu functia de profesor.

Vasile TATARU, PROFESOR: ”In luna mai trebuia sa facem mapele diregintelui, portofoliul clasei. Mi-au spus ca nomenclatorul acesta este final. Ajungem in septembrie ne spune ca deja gata, din doua mape trebuie sa facem una. Nu intelegem nici noi matematica lor.”

Astfel, tanarul si-a exprimat nemultumirea pe facebook.

“La adunari ti se spune de pe acum ca prin octombrie o sa fie controale. Doamne fereste! O sa vedeti ce o sa patiti. Maine sa vad planificarile, maine sa vad catalogul indeplinit, maine sa tapati la calculator orarul vostru, maine sa dati evaluarile initiale.”

Postarea profesorului a starnit un sir de reactii, unii colegi de breasla l-au incurajat, iar altii i-au spus le-ar fi frica sa vorbeasca.

Vasile TATARU, PROFESOR: ”Bravo, curaj, noi nu putem sa vorbim. Noi nu avem grija de copii, noi avem grija de hartii.”

La sfarsitul lunii august, intr-un interviu la tema lipsei cadrelor didactice in scoli, Daniela Vacarciuc, directoarea liceului Vasile Alecsandri, spunea si ea ca cerintele fata de profesori ar fi mult prea mari in comparatie cu salariul pe care il primesc.

Daniela VACARCIUC, DIRECTORUL LICEULUI “VASILE ALECSANDRI”: ”La inceput de an scolar avem o sumedenie de proiecte, macroproiecte, microproiecte, consilii profesorale, consilii metodice, de administratie. Profesorii sunt prinsi cu numarul mare de elevi a caror date trebuiesc introduse, cataloage electronice.”

Responsabilii de la Ministerul Educatiei ne-au declarat ca afirmatiile profesorului ar avea tenta politica, asa cum acesta apare in mai multe poze postate tot pe facebook, alaturi de Maia Sandu si Andrei Nastase. De cealalta parte, Vasile Tataru ne-a spus ca nu este membru de partid.