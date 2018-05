Pedagogii de la liceul Gheorghe Ascahi au anuntat ca intra in greva dupa ce o mama, care este jurnalista, s-a plans ca fiul ei a fost agresat de o profesoara: "Nu toleram stirile false" - VIDEO

Zeci de profesorii au organizat un flash-mob in aceasta dupa-amiaza in fata liceului Gheorghe Asachi. Cu pancarte in maini, acestia au scandat "Stop stirilor false" si "Nu acceptam umilirea profesorului".

Ludmila VARZARU, PROFESOARA: "Noi nu putem tolera ceea ce se intampla, nu putem tolera stirile false. Parintii fac tot ce vor, cheama televiziunile, scriu articole fara ca sa discute cu noi si fara ca sa fie dovezi."

Mariana PARTAG, PROFESOARA: "Eu sunt profund indignata de contextul social si de atmosfera creata. Acest mesaj este pentru toti profesorii ca sa se solidarizeze cu noi."

Protestele vin dupa ce jurnalista Marcela Dedin s-a plans intr-un reportaj la postul de televiziune Publika TV la care lucreaza ca fiul ei a fost agresat fizic si verbal de diriginta.

Marcela DEDIN, JURNALISTĂ: "Copilul meu a fost supus de catre profesoara, la agresiuni psihologice, verbale, si chiar fizice. Din motiv ca s-a uitat in spate la alt coleg, profesoara s-a enervat si i-a bagat unghiile in ceafa, incat i-a lasat semn."

Profesoara acuzata infirma cele spuse de mama copilului, sustinand totul i-a fost inscenat pentru a-i fi denigrata imaginea.

Viorica DALTA, PROFESOR: "A folosit uz de fals, mizerii, fotografii inscenate, trucuri. Doamna si-a permis sa denegreze personalitatea mea. Eu nu am agresat in viata mea un copil."

Directorul liceului considera ca aceasta situatie nu ar fi trebuit fi facuta publica, ci rezolvata in interior cu un psiholog care ar putea ajuta copilul.

Boris VOLOSATII, DIRECTOR LICEUL "GHEORGHE ASACHI": "Aici trebuie sa se implice un psiholog, la o comisie s-a facut o recomandare mamei, invatatorului ce trebuie sa faca, care sunt pasii urmatori, nu de facut public."

Dupa ce s-a incheiat flash-mob-ul, in fata liceului au aparut si cativa politisti, insa nu ne-au spus la solicitarea cui au venit. In apararea profesoarei, azi dimineata au protestat si cativa elevi.

Mihai SULTAM, ELEV: "Flash-mob-urile au fost organizate in semn de solidaritate cu profesoara. S-a ales o cale incorecta pentru a solutiona un astfel de conflict. "

Mama baiatului sustine ca se afla in concediu de maternitate si ca nu a profitat de statutul sau. Ea spune ca a sesizat mai multe ONG-uri care se ocupa de protectia copilului si asteapta ca autoritatile sa se autosesizeze, iar profesoara sa fie pedepsita. Directia Educatie Chisinau s-a autosesizat pe marginea acestui caz si a dispus pornirea unei anchete, iar directorul urmeaza sa ofere explicatii despre masurile luate.