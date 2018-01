Soferii prinsi beti la volan ar putea sa fie pedepsiti cu munca neremunerata la morga sau ar putea fi lipsiti de permisul de conducere pe viata - VIDEO

Deoarece nici macar amenda de aproape 25 de mii de lei, prevazuta pentru conducerea unui automobil in stare de ebrietate, nu-i opreste pe soferi sa urce bauti la volan, autoritatile au decis sa ia atitudine. Reprezentantii politiei, ai ministerului Justitiei si ministerului Muncii sunt in cautarea unor solutii in acest sens.

“La Ceadir-Lunga, persoana fiind privata de dreptul de a conduce o unitate de transport pentru ca a provocat un accident in stare de ebrietate a fost oprit in traficul rutier, iar peste cateva zile era in aceeasi stare.”

Si asta deoarece legea are mai multe lacune, spun cei de la politie. In prezent, daca ati fost tras pe dreapta de oamenii legii si sunteti bauti la volan, riscati o amenda usturatoare de 25 de mii de lei si sa ramaneti pentru o perioada fara permis.

Veaceslav SIRBU, SEF SERVICIU ASISTENTA JURIDICA, INP: “Nu este stabilit expres referitor la ridicarea permisului de conducere, doar instanta de judecata poate decide asupra ridicarii permisului sub aspect fizic.”

Astfel, conducatorul auto ramane cu documentul in buzunar, iar daca el este tras pe dreapta, iar inspectorul de patrulare nu ii verifica permisul in baza de date, el nu are de unde sa stie ca acesta este lipsit de dreptul de a conduce, iar soferul se plimba liber in continuare.

Datele Inspectoratului National de Probatiune, institutie care tine evidenta soferilor ce au fost prinsi la aceasta abatere, arata ca de la an la an, statisticile cresc ingrijorator.

Spre exemplu, daca in anul 2015, in baza lor de date au fost inregistrate 3331 de persoane care au condus baute, in 2016, numarul acestora a crescut cu 700, ajungand la 4031 de persoane. Seful institutiei spune ca doar duce evidenta, insa nu combate fenomenul, asa ca astazi, acesta a venit cu propuneri.

Ghenadie CEBAN, DIRECTOR ADJUNCT INPECTORATUL NATIONAL DE PROBATIUNE: “La inceput sa fie privata de dreptul de a conduce mijlocul de transport cu ridicarea permisului, sa treaca un program de corectie comportamentala. La alta etapa, sa fie anulat permisul de conducere, iar persoana data sa mearga iarasi sa faca instruiri noi, iar la a treia etapa, sa fie privat pe viata de dreptul de a conduce.”

Iar programul de corectie ar putea include interdictia de a consuma bauturi alcoolice pe perioada in care este suspendat permisul, cu vizite periodice la medicul narcolog, dar si munca neremunerata in folosul comunitatii la morga.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “279 de soferi care s-au urcat bauti la volan isi ispasesc pedeapsa in inchisorile din tara. Potrivit celor de la Departamentul Intitutiilor Penitenciare cei mai multi, 181 la numar sunt la prima abatere, altii 81 la a doua, iar 17 au condus in stare de ebrietate de mai mult de 3 ori.”

Ion RUSU, RESPONSABIL EVIDENTA DETINUTILOR DIN SISTEMUL PENITENCIAR": “Pererea noastra este ca pedeapsa cu inchisoare pentru conducerea mijlocului de transport in stare de ebrietate este prea aspra. Se condamna la o perioada scurta de timp, 6 luni, pana la un an si isi executa pedeapsa cu persoane care sunt condamnate pentru omor sau infractiuni mai grave.”

Soferii care se jura ca nu au urcat bauti la volan niciodata in viata lor au si ei solutii noi pentru a-i pedepsi pe cei care au calcat stramb. Recomandarile discutate astazi, ar pute fi incluse intr-un proiect de lege, care ulterior va fi trimis guvernului spre aprobare.