Abia in 2021 detinutii aflati in arest preventiv isi vor ispasi termenul in penitenciarul de la Bubuieci, care urma sa fie gata inca luna trecuta. Proiectul, insa, nu este gata nici pe hartie. Care este motivul - VIDEO

Potrivit responsabililor care se ocupa de implemenatrea proiectului, aproape la un an de cand a fost contracatata pentru a proiecta cladirea penitenciarului, compania din Olanda care lucra in consortiu cu una de la noi, ar fi incercat sa modifice conditiile contractului. Asta in conditiile in care penitenciarul trebuia sa fie gata la sfarsitul lunii iunie al acestui an.

Valeriu JOSAN, SPECIALIST IN RESURSE UMANE UIP: “Au solicitat o majorare de pret pentru lucrul lor si au cerut sa le fie marit termenul pentru finisarea lucrarilor cu 8 luni. Cu asta nu au fost de acord nici membrii unitatii si nici Banca de Dezvolatare a Consiliului Europei, motiv pentru care noi nu am mai prelungt contractul cu ei.”

Astfel, compania olandeza s-a retras si a ramas sa se ocupe de proiectare firma de la noi cu care au colaborat olandezii. Autoritatile spun ca sunt deja pe ultima suta de metri in ceea ce priveste proiectarea cladirii, astfel saptamana viitoare ar urma sa fie prezentata varianta finala a acesteia, ca mai apoi sa inceapa lucrarile de constructie.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Din cate se poate vedea terenul din comuna Bubuieci unde urmeaza sa fie construit noul penitenciar a ramas neschimbat ca acum 2 ani. Nu a fost pusa nici o piatra la temelia cladirii si nici pomii care cresc aici nu au fost defrisati. Cei care se ocupa de proiect spun ca imediat ce va fi definitivat planul edificiului, in 30 de luni acesta va fi gata.”

Autoritatile spun ca nu au decis deocamdata ce se va intampla cu penitenciarului 13. Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor crede ca acesta ar trebui transformat intr-un muzeu.

Noua inchisoare va avea 1536 de de locuri dintre care 1245 vor fi amenajate pentru barbati, 130 pentru femei, 128 pentru condamnatii ce vor fi angajati pentru a mentine curatenia in interior si pe teritoriul inchisorii si 33 de locuri pentru detinutii cu nevoi speciale. Penitenciarul va fi construit din cele 39 de milioane de euro, bani luati ca imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, inca acum 5 ani.

Suma urmeaza sa fie returnata in 20 de ani de catre stat. Constructia acestuia vine dupa ce tara noastra a pierdut nenumarate dosare la CEDO, in urma plangerilor puscarasilor, care au invocat conditii inumane de detentie.