Pensionarul care acum patru ani a lovit-o peste fata pe Valentina Buliga pe cand aceasta era ministra muncii, a primit castig de cauza la CEDO. Statul este obligat sa-i achite peste 7500 de euro - VIDEO

Era mai 2014, cand Valentina Buliga, pe atunci ministra muncii, se afla intr-o vizita la Glodeni, unde s-a intalnit cu localnicii. Printre ei se afla si Mihail Dogotari, care s-a plans ca primeste o pensie prea mica.

Batranul spune ca asta l-a infuriat asa ca a lovit-o peste fata pe ministra. A fost pornita o cauza penala, iar ulterior s-a decis ca Mihail Dogotari trebuie sa fie internat la spitalul de psihitrie din capitala. Batranul sustine ca s-a impotrivit si a fost dus fortat, unde a fost tinut 7 zile. Rudele s-au adresat avocatilor de la PROMO-LEX.

Alexandru POSTICA, AVOCAT PROMO-LEX: "Neavand la baza niciun suport. Aceasta persoana nu prezenta devieri comportamentale. Nu a fost la evidenta medicului psihiatrului. Am fost nevoiti sa ne adresam la CEDO.“

Cazul a ajuns la Curtea Europeana a Drepturilor Omului la inceputul anului 2015, iar astazi pe pagina oficiala a institutiei a fost publicata hotararea. In document se mentioneaza ca reclamantul s-a plans pe coeficientul gresit in baza caruia a fost facut calculul pentru pensie. In replica, ministra l-a intrebat intr-o maniera ironica daca a inteles sensul propriilor cuvinte.

CEDO i-a dat castig de cauza barbatului si a decis ca prin internarea fortata la spitalul de psihiatrie a barbatului a avut loc violarea conventiei europene, mai exact a articolului 5.

In baza deciziei de la CEDO, guvernul este obligat sa-i plateasca lui Mihail Dogotari 6 mii de euro despagubiri si 1680 de euro pentru cheltuieli si costuri.