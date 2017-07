Pentru 20 de zile lucrate pe luna, angajatii din sectorul privat ar putea primi cate 900 de lei adaos la salariu. Proiectul a fost votat in prima lectra - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Se interzice reducerea salariului la acordarea tichetelor de masa. Se ia in consideratie ziele lucrate in luna precedenta, de exemplu, angajatul a lucrat 21 de zile si se ofera tichete pentru acele 21 zile, nu se ia in considerare concediul.”

Potrivit documentului, tichetele pot fi acordate doar in sectorul privat si numai la discretia angajatorului. Bonul va putea fi folosit doar in magazine si cantine, iar cu ajutorul acestuia vor putea fi cumparate doar produse alimentare, nu si medicamente, bauturi alcoolice sau tutun.

Desi opozitia a spus ca sistemul va incuraja coruptia, autorul proiectului, presedintele parlamentului Andrian Candu afirma ca astfel autoritatile vor sa combata evaziunea fiscala si fenomenul salariilor in plic.