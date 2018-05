Pentru a patra zi consecutiv Ion Ceban si-a adus langa Arcul de Triumf nu doar tribunele, si boxele, dar si sustinatorii. Cel putin asta ne-au spus unii dintre cei prezenti - VIDEO

Cu 15 minute inainte de inceperea dezbaterilor, acesti tineri in scaune cu rotile stateau in soare si il asteptatu pe Ion Ceban. Spun, ca el i-a invitat deoarece tema dezbaterii a fost “Sanatatea, educatia si protectia sociala.”

“Se dau multe promisiuni si vrem sa dam si noi idei. Sa fie rezolvata problema de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati.Vedem ca stati la soare e comod? Acum rabdam.”

“Eu am venit sa-l ajut… baietii. Cine va invitat? Ion. Care Ion? Ceban”

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: “Eu nu am chemat pe nimeni. Sincer...Eu chiar nu ii cunosc. Imi pare urata intrebarea.”

Tinerii s-au aratat indignati ca Ion Ceban a spus ca nu-i cunoaste.

“Ce ma-i pus intr-o situatie neplacuta.”

Astazi, pentru a patra zi la rand, Ion Ceban a venit langa Arcul de Triumf unde l-a invitat si pe Andrei Nastase. Si-a tinut discursul la umbra, in timp ce sustinatorii si jurnalistii au stat in soare.

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: “Nu credeti ca ar fi fost corect sta in conditii egale. Ba da. Am incercat astazi sa stam la umbra, dar nu am calculat toata lumea foarte bine. Inteleg ca aceste sunt cele mai importante intrebari. Daca vreti maine eu ma duc la soare.”

Asa ca unii jurnalisti pentru a se proteja de soare au venit cu umbrele, iar oamenii care statea pe scaune nu prea au avut de ales.

“Stau in soare. Nu-i comod dar trebuie sa stau.”

Ceban i-a indemnat de cateva ori pe cei prezenti sa vina mai aproape de el.



Unii insa au fugit pe sub copaci de razele arzatoare. Candidatul PPDA, Andrei Nastase a refuzat sa vina la dezbaterile organizate de Ceban pe care le-a calificat dreptu un circ, iar socialistul a montat si panouri prin care il invita. Cei doi se vor lupta pentru fotoliul de primar al capitalei pe 3 iunie in turul doi de scrutin.