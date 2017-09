Pentru ca echipele mobile sa ajunga la cat mai multi pacienti, UE ne-a oferit 5 automobile noi-noute. Sofer: "Masinile astea nu sunt pentru drumuri de tara, dar ce sa faci. Trebuie sa ajutam oamenii“ - VIDEO

O echipa mobila anual poate ingriji de aproximativ 50 de persoane. Este o picatura intr-un ocean, avand in vedere ca doar la Causeni, de exemplu, sunt peste 3 mii de oameni cu dizabilitati.

Cristina CIUBUC, SEF SERVICIU ECHIPA MOBILA CAUSENI: “Plecam in teritoriu, dar asa: am venit si ne-am dus. Ei ne suna si ne intreaba cand venim. Vedem emotiile pe care le au, deorece nu comunica cu semenii sai nu sunt incadrati in gradinite si scoli.“

Entuziasmat a fost si soferul, Mihail Covalenco, care de azi va schimba rabla, cu care a muncit pana acum, pe un Chevrolet nou-nout.

Mihail COVALENCO, SOFER ECHIPA MOBILA CAUSENI: “Fata de masina care o aveam foarte veche, de 25 de ani. Tot ce trebuie are. Aer conditionat. Masinile astea nu sunt pentru drumuri de tara, dar ce sa faci. Trebuie sa ajutam oamenii.“

Procurate din banii europenilor, cele 5 automobile au fost oferite echipelor mobile, formate din asistenti medicali si sociali. Astfel, specialistii spun ca vor putea ajunge la persoanele cu dizabilitati, mai ales, la cele care locuiesc in sate indepartate si nu pot merge des la un spital sau centru medical. Una din masini a fost donata pentru cei din Stefan Voda.

Ana COVALI, SEF SERVICIU ECHIPA MOBILA STEFAN-VODA: “Persoana care nu se deplaseaza, cu dizabilitati locomotorii. Este nevoie de a duce aceasta persoana la un centru medical.“

Prioritate au copiii care, in afara de ingrijiri medicale ori de reabilitare, au nevoie de asistenta psihologica si de instruire speciala pentru a se integra in societate. Specialistii de la Tiraspol, unde au fost donate 2 automobile, spun ca un asemenea serviciu precum echipa mobila a aparut pentru prima data in aceasta regiune.

”De cele mai deseori, copiii din sate nu sunt asigurati cu niciun serviciu de acest fel, cum ar fi cel pedagogic ori medical, ajutor juridic familiei. Pentru aceasta avem nevoie de o masina. Sunt foarte fericita si ii multumesc Uniunii Europene.“

Intregul proiect costa aproape 560 de mii de euro, bani acordati de UE.

Peter MICHALKO, AMBASADOR UE IN RM: “Uniunea Europeana ofera finantarea pentru proiecte care au ca scop imbunatatirea vietii oamenilor din Republica Moldova. “

Mai sunt multe de facut, dar deocamdata lipsesc resursele financiare, sustin cei din sanatate.

Stela GRIGORAS, MINISTRU AL SANATATII, MUNCII, PROTECTIEI SOCIALE: “Vreau sa felicit autoritatile publice locale pentru curaj. Stiu ca va este foarte greu si ca, de fiecare data, nu va ajung resursele necesare pentru a va realiza planurile. “

Deocamdata 10 echipe mobile au aparut in tara noastra, care si-au inceput activitatea in luna martie.