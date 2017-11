Pentru ca este toamna gospodinele se intrec la facut zacusca si muraturi. Din bunatatile pentru iarna nu lipseste varza murata. Care sunt cele mai cunoscute retete - VIDEO

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: “Cea mai buna varza pentru murat este cea de Buzau. Un kilogram costa intre 2 si 8 lei. Doi gospodari lucreaza pe acest lot de pamant de cu zori.”

Din camp, varza ajunge pe tarabele din piete. Lumea abia isi facea loc printre randuri pentru a pune in punga cele mai bune legume. Comerciantii spun ca nu duc lipsa de cumparatori.

“Lumea pune la murat, merge la sarmale, bors. Cumpara cu gentile, cu sacii.”

“Care vor sa puna pe iarna la murat isi iau din toamna, care nu, vin si isi iau o varza de 3-4 kg.”

Unii comercianti au impartit cu noi secretul unor muraturi gustoase...varza in combinatie cu sfecla rosie.

“Varza murata cat mai buna are un mic secret, de a o petroci in toata ziua. Atunci si muratura este limpede si gustoasa.“

“Stiti de ce e mai buna? Pentru ca moarea nu este atat de acra, dar si o culoare mai buna.“

In timp ce unii cutreiera prin piete, acest gospodar din satul Frumusica are totul pregatit pentru iarna. In beciul acestuia gasesti bunatati, de-ti lasa gura apa.

Sergiu PRUTEANU: “La fiecare 10 litri de apa, 400-450 de grame de sare. La fiecare saptamana se toarna in caldare si inapoi. Dupa 7 zile poti sa faci peste o zi sau doua.“

Din dorinta de a castiga mai mult, unii agricultori au plantat un soi nou de varza, doar ca au avut pierderi. Noroc ca pe langa asta au mai cultivat si varza Alba de Buzau, care le-a adus venit.

“Uite asa e un soi ca a plouat si a plesnit tot. Alb de Buzau e varza asta, saminta e scumpa deodata va spun, 1 leu numai o seminta.“

Varza murata este o sursa buna pentru sanatate spun nutritionistii. Este bogata in vitamina C si este un bun probiotic. Potrivit Ministerului Agriculturii, in Moldova, varza ocupa locul 5 din totalul suprafetelor cultivate cu legume, pe primul loc fiind cartoful.

Sunt soiuri de varza timpurii, cele de vara si cele de toamna. Soiul de varza alba de Buzau este cel mai raspandit si vandut soi din tara.