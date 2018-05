Pentru cateva minute, o alee din parcul Valea Morilor s-a umplut de masini. Zeci de soferi au fost surprinsi trecand unul dupa altul pe pietonala. Cei spun agentii de patrulare - VIDEO

Astazi pietonala din parcul Valea Morilor s-a transformat intr-o autostrada. Din imaginile postate pe facebook de un internaut se vede cum masinile trec una dupa alta pe langa pietoni. Politistii care patruleaza pe bicicleta ne-au spus ca automobilele au intrat in parc de pe strada Timis.

"Sunt in proces de sanctionare, risca o amenda de la 700 de lei si trei puncte de penalizare pentru chestia data. -Dar au fost dusi in eroare sau din ce motiv au luat-o pe aici? -Probabil erau ambuteiaje si de asta au luat-o pe aici."

Am mers si noi pana pe strada Timis, acolo am gasit bariera ridicata. Nici nu am ajuns bine ca am si surprins un sofer, care o luase prin parc. Imediat cum a vazut ca este filmat acesta a facut cale intoarsa.

Inspectoratul National de Patrulare s-a autosesizat in urma imaginilor publicate pe retelele de socializare, astfel soferii urmeaza sa fie identificati si sanctionati. Acum 6 zile la Valea Morilor au fost desenate marcaje si instalate indicatoare pentru biciclisti.