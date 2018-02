"Pentru ceea ce am adus la cunostinta, eu de luni pot fi la puscarie." Declaratiile lui Dorin Chirtoaca: "O reactie la presiunea de a fi cuminte si de a dansa cum vor ei"

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Eu oricum o sa fiu batjocorit in continuare. Asta nu e viata sa stai si sa te uiti, intr-un fel hai sa tacem ca poate o fi mai bland regimul. Asta nu e viata, nici nu pot sa spun ca am incercat asa ceva si dupa cum se vede trebuie sa trecem si la alta etapa, ca de altfel ne baga in situatia sa fim complicele lor.

Nu am fost presat, pur si simplu v-am adus la cunostinta. Eu prima cerere am scris-o pe data de 25 mai 2017. Dar m-am gandit ca poate e o incurcatura, oricand as fi depus demisia, nu este vorba de nici un fel de presiune, este o reactie la presiunea de a fi cuminte si de a sta si a dansa cum vor ei. M-am intors in 2003 pentru cetateni, nu pentru Plahotniuc care a facut averi cu Dodon, asa cum au vrut ei. La noi e dictatura. Tot e dintr-un punct dirijat."

