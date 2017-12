Pentru parintii care vor sa detina controlul deplin asupra copiilor au fost inventate tehnologii cu ajutorul carora pot sti unde este copilul, ce face si cu cine e. Cum functioneaza si care sunt acestea - VIDEO

De o surpriza neplacuta a avut parte aceasta mamica din capitala la sfarsitul lunii iunie al acestui an. Aceasta a observat schimbari in comportamentul baiatelului sau dupa ce il aducea acasa de la gradinita asa ca a decis sa afle care este motivul. Femeia i-a pus copilului la mana un ceas dotat cu un dispozitiv care a inregistrat atmosfera din grupa, descoperind ca educatoarea nu are un comportament tocmai adecvat.

Aceasta ar fi una dintre cele mai eficiente metode de a monitoriza copilul. Ceasul vine la pachet cu o aplicatie care trebuie instalata pe telefonul mobil si ii ofera parintelui informatii in regim real despre locatia odraslei.

Pe langa asta, parintele poate efectua un apel pe acest dispozitiv in orice moment, fara ca cel care il poarta sa poata vedea asta. Ceasul raspunde automat la apel, iar parintii pot auzi ce aude si copilul in locul in care se afla. Mai mult, in cazul in care copilul se simte in primejdie, acesta le poate da un semnal parintilor cu o simpla atingere.

Exista ceasuri de acest gen care pot transmite si imagini video din locul in care se afla cel care il poarta. Aceste dispozitive le permit parintilor sa aiba un control absolut asupra picilor sai. Totusi, European Consumer Organisation, institutie de la Bruxelles din care fac parte asociatiile de protectie a consumatorilor din Europa, sustine ca unele ceasuri inteligente au brese de securitate si pot fi sparte cu usurinta.

Un strain poate comunica ori urmari copiii de la distanta. Poate modifica pe un monitor locul in care acestia s-ar afla, mai ales ca datele sunt transmise si stocate fara a fi criptate.

Din acest motiv, autoritatea de stat in materie de telecomunicatii din Germania, a decis interzicerea smartwatch-urilor pentru copii. Astfel putem opta pentru varianta cea mai raspandita- telefonul mobil.

Cand copilul ajunge la scoala si este suficient de mare incat sa intre in posesia unui telefon, nu ezitati in a-i achizitiona un smartphone. Un telefon inteligent este cel mai potrivit dispozitiv pentru a va supraveghea copilul indeaproape, fara ca aceasta procedura sa fie foarte evidenta.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Aplicatia care se numeste GPS Tracker, poate fi descarcata pe orice smartphone si le ofera utilizatorilor informatii in timp real despre locatia copilului. Este suficient sa ii adaugati telefonul in aplicatie, iar atat locatia curenta cat si toate locatiile in care piciul a fost in ultimile 24 de ore, pot fi vizualiate pe harta.”

Iar cea mai simpla metoda de a sti ce le fac picii cand nu sunt cu ei, este telefonul mobil, spun parintii. Totusi, unii sustin ca cea mai sanatoasa metoda de a controla copilul este prin discutii.

“Comunicam foarte mult acasa. Cu focul sa nu se joace, avem grija la traversarea strazii, iar pe langa asta, avem grija si cu oamenii. In ziua de astazi sunt prea multi oameni in care mai bine sa nu ai incredere.”

“Ii spun ca nu are voie sa comunice cu oamenii straini si chiar daca ii va propune o bomboana, ea nu o va lua pentru ca stie ca eu i-o voi cumpara.”