Pentru cele 1200 de km de drum, care ar urma sa fie reparate in acest an, vor fi cheltuiti 1,6 miliarde de lei. 500 de milioane vor fi alocate din Fondul Rutier, iar restul din Bugetul de Stat.

Despre asta a anuntat premierul, Pavel Filip, si Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, la o intalnire care a avut loc astazi cu toti primarii din tara. Cele 1200 de km de drum reparate vor acoperi in jur de 1200 de localitati, promit responsabilii, care au mai spus ca pentru fiecare raion va fi organizata o singura procedura de licitatie. Lucrarile vor incepe in luna mai a acestui an. Anuntul despre repararea drumurilor a fost facut acum cateva zile de Vlad Plahotniuc, la sediul PD.