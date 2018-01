Pentru multi copii a fost poate cel mai frumos week-end din aceasta iarna. Picii au profitat din plin de zapada si au iesit la sanius - VIDEO

"Am asteptat sa vina iarna cu mare bucurie, in momentul cand ninge si este zapada imi place foarte mult, am venit cu fratele ca sa ne dam la sanius, putin inghetam, dar atmosfera este foarte placuta."

Picii nu se mai pot satura de zapada. Asa ca de la mic la mare, toti au mers si astazi la Derdelus. In parcul Valea Morilor au rasunat chiote de bucurie toata ziua. Acest baietel spune ca a avut prea multe week-end-uri plictisitoare in aceasta iarna, asa ca a reusit usor sa-si convinga tatal sa iasa la sanius.

"Am iesit azi sa ne folosim de asa ocazie, din pacate in ultimul timp cam putine ocazii avem. E pacat sa nu o facem. Un pic cam se topeste, tare mult speram ca sa mai avem anul acesta asa posibilitati."

"Imi place sa ma dau cu sania, imi place foarte mult ca ninge afara."

"Am venit cu mama si cu prietena mea, imi place foarte mult sa ma dau cu sania, sa fac om de zapada si sa ma joc cu bulgari cu mama."

Iar acest barbat pe nume Ion, isi sarbatoreste ziua numelui, avand invedere ca astazi este Sfantul Ioan Botezatorul. A venit la sanius impreuna cu feciorul sa se incarce cu energie pozitiva pentru toata ziua.

"Zapada e cam rara la noi, deaceea toti ne bucuram de timpul frumos."

"-Ce iti place sa faci iarna cel mai mult ? Sa ma dau cu sania, sa patinez, sa fac bulgari."

Copii spun ca vor iesi si maine cu saniile, chiar daca gerul va pisca de obraji.