Pentru prima data in cei 191 de ani de activitate, Vinaria Purcari a lansat o gama de spumante premium - Cuvee de Purcari: ultima editie lansata e Grande Cuvve de Purcari - VIDEO

Victor BOSTAN, Director General “Purcari”: "In palitra de spumante Purcari avem 5 etichete, aceasta, Grande Cuvee fiind ultima in editie limitata, doar parcele, bobite alese, struguri alesi au mers pt producerea acestui spumant, de aceea e in editie limitata, a castigat apreciarea juriului si evident ca cea mai mare apreciere pentru noi va fi cand ea va fi apreciata de consumator. Are toate lucrurile necesare pentru un spumant de calitate top. Are si soiurile de exceptie, Chadronnay, Pino noir, Pino blanc."

Spumantul Grande Cuvée de Purcari este creat prin metoda traditionala franceza, din cea mai buna recolta a anului 2016. Maturarea indelungata in sticla timp de 18 luni, ii confera un perlaj scanteietor, persistent si fin. Asocierile cu Franta nu se incheie aici. Spumantele Purcari sunt create in colaborare cu oenologul francez, Jerome Barret.

Jerome BARRET, oenolog “Purcari”: "Acest Cuvée este special pentru că el respectă pas cu pas, foarte strict toate etapele de vinificaţie franceze ca alea de Champagne de unde vin eu. Acest vin de asemenea este special pentru că a avut nevoie să stea aproape doi ani ca să se maturizeze în sticlă".

Andrei CIBOTARU, wine blogger: "Un vin care invaluie gustativ, care ramane pe mult timp impresii in gura si in minte si este un vin care se deosebeste intradevar".

Daniel IONIŢĂ, Ambasadorul României în Republica Moldova: "E un SPUMANT BUN, AROMAT".

Asadar, ai bautura perfecta pentru sarbatori!

*Acest articol este un produs comercial