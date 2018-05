Pentru prima data in ultimii trei ani, euro a coborat sub 20 de lei. De ce se intampla asta. Ce spun expertii - VIDEO

Astazi, la casele de schimb valutar un euro costa 19 de lei si 76 de bani, iar dolarul 16 lei si 55 de bani. Ultima data, euro a coborat sub 20 de lei acum trei ani cand au fost inregistrate valori asemanatoare.Faptul ca leul moldovenesc prinde puteri de la inceputul anului este determinat de mai multi factori, spun exertii economici.

Sergiu GAIBU, DIRECTOR PROGRAM, CENTRUL ANALITIC EXPERT-GRUP: “Anul trecut a dat curs cresterea remintentelor, anul acesta creste procesul respectiv. Sezonul de iarna nu a fost foarte friguros si, respectiv, influxul de valuta prevaleaza fata de cerere.”

Devalorizeaza semnificativa a monedei euro fata de leul moldovenesc ar putea avea si efecte negative.

Sergiu GAIBU, DIRECTOR PROGRAM, CENTRUL ANALITIC EXPERT-GRUP: “Intram intr-o faza cand se vad primele simpotme ale bolii olandeze, atunci cand valuta se apreciaza pe fundalul de crestere modesta. Lucrul asta este periculos pentru ca stimuleaza mult importurile, reducand activitatea economica orientata spre export. Poate sa apara o criza de devalorizare a leului pentru ca producatorii nostri si-au sistata activitatea.“

Alexandru FALA, EXPERT ECONOMIC: “In contextul in care este un flux de valuta, din care o parte importanta reprezentata de suport financiar extern, asteptam ca ar putea fi scumpiri la unele servici din sfera constructiilor, proiectare, inspectare. Am putea avea si o scumpire in domeniul constructiilor.”

Cei care primesc bani de peste hotare spun ca deprecierea monedei nationale ii determina sa cheltuie mai putin.

“E prea mic. “

Faptul ca moldovenii stabiliti peste hotare trimit mai multi bani acasa o demonstreaza si datele Bancii Nationale. In primul trimestru al acestui an volumul transferurilor banesti din strainatate in favoarea persoanelor fizice a crescut cu aproximativ 18 la suta fata de primele luni ale anului trecut, inregistrand aproape 300 de milioane dolari.