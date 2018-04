Pentru un gram de heroina primeau doua mii de lei. Cum doi barbati si o femeie din capitala au vandut droguri unui politist, au fost retinuti, apoi au stricat masina oamenilor legii, incercand sa fuga - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, investigatia a durat timp de trei luni. Pentru a-i prinde in flagrant pe indivizi, un politist sub acoperire a mers sa cumpere droguri. Astfel, acestia au fost retinuti chiar in momentul comercializarii heroinei. Totul a avut loc acum trei zile.

Oamenii legii spun ca in timpul retinerii suspectii au incercat sa fuga. Acestia au stricat usa masinii de politie.



In urma perchezitiilor, in automobilul banuitilor, oamenii legii au gasit 30 de grame de heroina, circa 18 mii de lei, doua pistoale pneumatice, un cantar electronic la scara mica, cartele SIM si telefoane mobile. Totodata, politistii au ridicat si automobilul suspectilor.

Valoarea totala a drogurilor este de aproximativ 60 de mii de lei. Suspectii au fost arestati pe un termen de 30 de zile, iar daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca o pedeapsa cu inchisoare de la 7 la 15 ani.