Pentru unii - probleme, pentru altii motiv de a... face baie. Cum a fost surprins un tanar pe o strada din capitala, in timp ce afara ploua torential - FOTO

Imaginile au fost surprinse de un vizitator al site-ului protv.md in timpul ploii torentiale de aseara. In cateva minute unele strazi s-au umplut de apa, iar in timp ce soferii au incetinit sau chiar au tras pentru cateva clipe pe dreapta, un tanar a fost surprins cum se balaceste in apa care s-a adunat pe drum.

Din imagini se vede cum barbatul, fara tricou si imbracat doar in pantaloni scurti, se intinde pe burta in apa, se ridica si isi vede de treaba.