Pentru viol - condamnat, iar pentru complicitate la viol - achitat. Ce pedeapsa a primit politistul din Orhei, care impreuna cu alti doi indivizi, a violat o adolescenta

Potrivit procurorilor, impotriva politistului din Orhei, care in iulie 2017, impreuna cu doi indivizi au violat o adolescenta, au fost formulate doua catepe de acuzare: pentru viol si pentru complicitate la viol.

Astfel, pentru complicitate la viol politistul a fost achitat, iar pentru viol acesta a primit 5 ani de puscarie.

Procurorii anunta ca vor contesta sentinta magistraţilor, insistând pe condamnarea inculpatului, inclusiv pentru al doilea capăt de acuzare.

In noaptea de 22 spre 23 iulie 2017, cei trei au violat o adolescenta de 16 ani.

Potrivit procurorilor tanara de 16 ani ar fi fost ademenita in masina de catre doi barbati pe care ii cunostea, sub pretextul ca acestia o vor duce acasa. Ulterior ar fi fost abuzata sexual, iar totul s-ar fi intamplat in prezenta politistul de la Inspectoratul de Politie din Orhei.





In cadrul anchetei, procurorii au stabilit ca, patru zile mai devreme de cele intamplate, victima a fost abuzata sexual si de catre politist.



