Percehezitii in raioanele Glodeni si Falesti. Sase indivizi, retinuti pentru trafic de droguri. Momentul in care doi dintre ei sunt pusi la pamant de mascati - VIDEO

Potrivit procurorilor, cei sase indivizi produceau si vindeau droguri in mai multe regiuni din partea de nord a tarii. Suspectii au activat din 2016 pana in prezent.

Doi dintre suspecti au fost retinuti in momentul in care au incercat sa vanda 600 de grame de marijuana, iar ceilalti 4 suspecti din Glodeni, Falesti si Rascani au fost retinuti ulterior.

In urma perchizitiilor, in masinile acestora au fost depistate 3 kg de marijuana si bani care, potrivit procurorilor, au fost obitnuti in urma vanzarilor de droguri.

Cei sase risca pana la 15 ani de puscarie.