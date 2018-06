Perchezitii cu scandal, tipete si incatusari, acasa la proprietara centrului comercial de pe Ismail, care recent a fost cuprins de flacari. Un barbat, ruda cu femeia, a incercat sa intre in curte, insa politistii i-au cerut buletinul. Ce a urmat - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, acasa la proprietara centrului comercial de pe strada Ismail, care anterior a fost cuprins de flacari.

Acolo, inca de la primele ore ale diminetii, zeci de politisti, unii imbracati in uniforma, altii - nu, au efectuat perchezitii intr-un dosar pornit pentru evaziune fiscala. Proprietara casei sustine ca a fost luata prin surprindere intrucat nimeni nu i-ar fi spus despre ce perchezitii este vorba, considerand toate actiunile drept un abuz.

Un adevarat scandal a inceput in momentul in care un barbat, ruda cu femeia si care sustine ca traieste acolo cu ea, s-a intors de la piata si a gasit ograda plina cu politisti. Acesta a incercat sa intre in casa, insa politistii nu i-au permis, cerandu-i sa arate buletinul pentru a confirma ca are viza de resedinta in locuinta respectiva. Barbatul le-a spus ca nu are buletinul cu el si ca oricum in actul sau de indentitate viza de resedinta este indicata la o alta adresa.

Intreband de nenumarate ori ce se intampla de nu-i permit sa intre in casa, oamenii legii i-au spus ca au loc actiuni de urmarire penala, fara a mai oferi alte detalii.

Dupa cateva minute in care oamenii legii au continuat sa-i ceara buletinul, barbatul a iesit din ograda impreuna cu cativa politisti. Acolo, intr-un schimb de replici, oamenii legii au incercat sa-l incatuseze si sa-l duca la Inspectorat, insa barbatul nu a inteles care este motivul retinerii si s-a trantit la pamant. Totul s-a lasat cu imbranceli si tipete. Ulterior, barbatul a fost urcat intr-o masina a politiei si transportat la Inspectorat.

Aflata la fata locului, nici echipa Pro TV nu a fost lasata sa intre in curte pentru a filma si nici nu a reusit sa afle ce actiuni au loc acolo.

Ulterior, contactat de Pro TV, ofiterul de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, ne-a spus ca perchezitiile au loc la domiciliul proprietarei centrului comercial de pe strada Ismail, care acum cateva saptamani a luat foc, intr-un dosar pornit pentru evaziune fiscala. Perchezitiile sunt efectuate de Directia de Politie a municipiului Chisinau.

Centrul comercial de pe strada Ismail a fost cuprins de flacari la sfarsitul lunii aprilie. Atunci, o parte din cladire a fost mistuita de flacari.



In cazul dat, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a lansat doua versiuni – fie ca focul a pornit de la nerespectarea normelor de ingrijire a sistemului de evacuare a gazelor fierbinti, fie de la un scurtcircuit la hota din local.