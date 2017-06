Perchezitii la domiciliul si in biroul judecatorului Oleg Melniciuc: este suspectat de imbogatire ilicita - FOTO

"Este vorba despre mai multe discrepante in declaratiile sale de venit", sustine Harunjen, contactat de PRO TV.

Perchezitiile au loc dupa ce in aceasta dimineata Consiliul Suprem al Magistraturii a examenat in sedinta demersul procurorilor in acest sens si a autorizat descinderile, retinerea si arestarea judsecatorului.

Oleg Melniciuc este preşedintele Judecătoriei sectorului Râşcani al capitalei. A fost vizat anterior în mai multe anchete ale Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Bunăoară, în blocul locativ de pe strada Hristo Botev 6, din Chişinău, care se construieşte în prezent pentru magistraţii Judecătoriei sectorului Râşcani din Capitală şi copiii acestora, s-au ales cu apartamente şi chiar spaţii comerciale mama şi câteva rude ale preşedintelui instanţei, Oleg Melniciuc. Însuşi magistratul, care anunţa iniţial că, deşi deţine spaţii locative, ar mai vrea apartamente pentru a le oferi copiilor săi, nu şi-a procurat acolo locuinţe, ci doar un spaţiu comercial. În acelaşi bloc, printr-o decizie separată şi fără să fi solicitat, a primit apartament şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, noteaza anticoruptie.md.

La începutul lunii ianuarie, Procuratura Anticorupţie a pornit un proces penal pe numele lui Melniciuc, în urma unei sesizări pe care Ion Diacov, fostul procuror al municipiului Chişinău, a publicat-o pe Harta Corupţiei a portalului Anticoruptie.md.



Stirea se actualizeaza.