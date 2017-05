Perchezitii la o companie de taxi din sectorul Ciocana al capitalei. Soferilor nu li se permite sa intre cu masinile pe teritoriul firmei: "Nu lucram". Trei persoane, retinute - FOTO

UPDATE 12:30 Potrivit procurorilor pana la aceasta ora trei persoane au fost retinute.

Astfel, in aceste momente ofiterii CNA perchezitioneaza sediul unei companii de taxi din sectorul Ciocana al capitalei, iar in tot acest timp soferii nu sunt lasati sa intre cu masinile pe teritoriul firmei. Soferii de taxi spun ca, deocamdata, nu primesc comenzi si nu activeaza in aceste momente.

Potrivit unui comunicat al PCCOCS, in urma efectuarii masurilor speciale de investigatii intreprinse, la data de 02.05.2017, procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale in comun cu colaboratorii INI al IGP efectueaza 30 de perchezitii in capitala, la o serie de agenti economici care gestioneaza agentii de taxi.

In cadrul urmaririi penale s-a stabilit ca o serie de agenti economici in perioada anilor 2014-2016, au inclus in documentele contabile, fiscale si financiare date false privind veniturile si cheltuielile. Acestia nu au achitat impozitele fata de bugetul de stat si au adus un prejudici la bugetului public national de aproximativ 15 milioane lei.

Concomitent, de catre PCCOCS au avut loc mai multe retineri a persoanelor implicate.

Cei vinovati risca pedeapsa cu inchisoare de pana la 6 ani sau amenda in marime de la 3000 la 5000 unitati conventionale, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridica se pedepseste cu amenda in marime de la 3000 la 6000 unitati conventionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.